Sabato 1 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Da una parte la segnalazione/denuncia dei genitori della bimba disabile iscritta alla scuola primaria dell’istituto comprensivo di Fara Sabina, nella quale si esprime il grande sconcerto per aver visto la realizzazione della foto di classe senza la loro figlia, uscita prima da scuola, come ogni martedì, per andare ad effettuare una terapia fondamentale per il suo stato di salute. Dall’altra la ricostruzione dei fatti del personale scolastico, che in disaccordo con quanto riportato dai genitori della giovane alunna, ribadiscono il corretto e regolare svolgimento di tutte le procedure in programma quel giorno. Derubricando gli avvenimenti alla mera casistica. Il dirigente scolastico a capo della materna, elementare e media del secondo Comune della provincia, Giovanni Luca Barbonetti, non si rifiuta di affrontare in prima persona la questione, interpellato da Il Messaggero.

Preside, cosa è accaduto quel giorno?

«Non essendo stato presente, posso solo analizzare le due versioni dei fatti che mi sono state riportate. Non appena ricevuta la mail da parte dei genitori dell’alunna ho convocato subito un incontro con tutte le parti coinvolte, per cercare di approfondire la natura degli accadimenti. Le due parti sono rimaste sulle loro rispettive posizioni, assolutamente discordanti tra loro».

E cosa ha fatto lei?

«Come istituzione scolastica, abbiamo verificato e appurato che non ci fossero state anomalie, né procedurali né di altra natura, cosa che ci è stata ribadita dai nostri docenti, della cui versione non possiamo non tener conto».

Fatto sta che la foto di classe, però, è stata scattata subito dopo che la bimba, le cui condizioni di salute son ben note all’istituto e al plesso che frequenta, era uscita come ogni martedì di ogni settimana…

«Questo non si può disconoscere. Ma ripeto, secondo quanto mi è stato riportato dal personale scolastico non c’è stata nessuna irregolarità, vera o presunta, e tutto si è svolto secondo le procedure e il programma pianificato già tempo prima».

Sul piano dell’opportunità, si poteva fare qualcosa di diverso. Magari, anticipare lo scatto della foto di classe in quella sezione prima delle 11, anche contravvenendo ad un programma prestabilito, oppure posticiparla al giorno dopo, o ancora ripeterla…

«Qualcosa poteva essere fatto, ma ripeto, come dirigenza scolastica non possiamo non tener conto di quanto ci viene riferito dal personale, che è presente materialmente e quotidianamente nei vari plessi, e che ha riferito di un’attività andata secondo quanto programmato».

Di certo, l’immagine della scuola non ne esce bene.

«No, e se così fosse mi rammarico molto, perché chi conosce la realtà dell’istituto comprensivo di Fara sa benissimo che su questi temi la sensibilità, com’è giusto che sia, è sempre stata e sempre sarà altissima, indipendentemente da ogni singola situazione».