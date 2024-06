Eos Ritmica conquista numerosi podi al campionato nazionale Asi

RIETI - La Eos ritmica brilla al Campionato Nazionale Asi a Velletri. Sono state due giornate intense per le giovani ginnaste della Asd Eos Ritmica Rieti, impegnate nei Bronze Cup, Silver Cup e Gold Cup. Ben 35 ginnaste della Eos hanno partecipato a questa manifestazione a livello nazionale, organizzata in modo eccellente dalla Asd Xistos di Velletri e Asi nazionale.

Ottimi risultati per le ginnaste reatine dei settori babygym, promozionale, preagonistico e agonistico. Nel campionato Bronze Cup 1 livello le più piccoline di 5 anni nella categoria Esordienti hanno conquistato il primo posto nell’esercizio d’insieme con i cerchi, bravissime Elisa Curini, Benedetta Berton, Letizia Adele Scasciafratti e Emma Rossi Martino. Squadra allieve Carlotta Miluzzi, Ludovica Tavani, Emma Luciani e Chiara Maria insieme alla squadra composta da Rachele Taddei Vittori, Giulia Desideri, Gaia Riganelli, Alice Latini e Sofia Caterini si classificano entrambe terze nell’esercizio con la palla.

Allieve: Aurora Lippolis si aggiudica la medaglia d’argento nell’esercizio con la palla; coppia cerchi composta da Francesca Di Battista e Aurora Lippolis sono seconde e coppia Rebecca Dinca e Melissa Feodorov si classificano terze nella palla, buona prestazione anche di Maria Luce Calabrese al corpo libero. Nella gara combinata Ensemble, con la divisione di un esercizio tra individuale al corpo libero, coppia cerchi e squadra palla/cerchi le ginnaste Giulia, Rachele, Sofia, Carlotta, Emma, Chiara e Ludovica conquistano un bellissimo secondo posto in classifica generale.

Bronze Cup 2 livello, allieve1: Aurora Francucci vince nella specialità corpo libero e si classifica seconda al cerchio, Denise Rizzo terza nell’esercizio con il cerchio, Noemi Mostarda allieva2 ottiene il primo posto al corpo libero, junior Letizia Di Battista è quarta nell’esercizio con il cerchio.

Silver Cup, junior 3 Aurora Barbacariu e junior 2 Giorgia Felicioni conquistano il gradino più alto del podio nel campionato LC2 vincendo 4 medaglie d’oro in due: Aurora palla e clavette, Giorgia cerchio e clavette. Silver LD allieva 1 Chiara Curini ottiene oro nella palla e bronzo nella specialità corpo libero.

Gold Cup, senior Sofiia Maidan è prima classificata nell’esercizio con le clavette e terza nella palla. Grazie alle tecniche Giada Cocuccioni, Gaia Papo’ e Tatiana Sinogheikina per la preparazione di queste numerose atlete al campionato nazionale, grazie a tutti i genitori per il sostegno e preziosa collaborazione in questa vincente per la Eos trasferta. E ora tutto pronto per la grande festa con il saggio di fine anno che si svolgerà il prossimo 5 giugno.