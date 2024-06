Domenica 2 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino.

“Racconta e Incanta”, oggi, a Marcetelli, il Comune più piccolo del Lazio, proposto dalla Compagnia “Raccontamiunastoria”, all’interno del Festival internazionale di storytelling. Il festival, alla sua decima edizione, propone un viaggio nelle storie e nelle leggende del territorio, con tappe nel Lazio, con una narrazione tri-lingue: italiano, inglese e francese. Lo storytelling, ovvero il racconto performativo di storie, è un’arte originale che, oltre a offrire intrattenimento, è in grado di ricostruire la dimensione di comunità e di comunicazione. In programma, anche un laboratorio di base e approfondito di storytelling su formazione, per conoscere e approfondire l’arte di raccontare. Biglietti: spettacoli singoli 1 e 2 giugno, 10 euro; serata 2 giugno, 40 euro (story walk, cena, spettacolo). Prenotazione obbligatoria per tutte le opzioni: info@raccontamiunastoria.com, telefono 349/8378830. C’è anche possibilità di pernottamento presso strutture agrituristiche convenzionate.

Torna la terza edizione di "Epicentro trail" ad Accumoli: oggi, sarà il Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga ad ospitare il percorso competitivo di 22 chilometri o quello di 10 chilometri, riservato agli atleti. Per chi vuole fare una passeggiata non competitiva, con la vista sui panorami montani della Laga e dei Sibillini, è a disposizione un percorso di 6 chilometri. Iscrizioni competitiva su www.timingrun.it; iscrizioni passeggiata non competitiva e informazioni su www.accumoliinmarcia.itkm..

“Jazz e Convivio”, domenica alle 20, in via dei Cappuccini a Collevecchio, con Giulio (al piano) e Betti Granati (voce) in concerto.

Gli altri appuntamenti del fine settimana nel Reatino vedranno, oggi, a Fara Sabina, la manifestazione “Passeggiando tra le rose”. All’interno, spazio alle adozioni per i cani.

Tra le altre iniziative nella provincia sabina, la festa di primavera, oggi a Cittaducale, la sagra della fregnaccia, oggi a Montasola. Inoltre, in scaletta l’iniziativa “Pranziamo insieme”, sempre oggi, a Casaprota, in collaborazione tra le Pro loco di Casaprota e Longone Sabino.