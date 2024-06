I giocatori del Fc Rieti celebrano Raffaele Battisti: «L'Eccellenza è anche tua»

RIETI - A poco più di un mese dalla vittoria del campionato di Promozione e la conseguente conquista dell'Eccellenza, in casa Fc Rieti è ancora tempo di celebrazioni.

Ma quella andata in scena venerdì sera in un noto bar del centro è senza ombra di dubbio una di quelle più significative e toccanti, perché ideata e messa in atto da un gruppo di calciatori (la maggior parte di loro non riconfermati in amarantoceleste) che hanno voluto coinvolgere anche Raffaele Battisti nella promozione.

Il tecnico reatino, subentrato a Fabrizio Ferazzoli dopo la vittoria per 2-1 con la Vivace Grottaferrata alla quarta giornata, a sua volta è stato esonerato alla 21esima dopo il 4-0 esterno sempre contro il Grottaferrata, per fare posto al già esonerato Ferazzoli, il quale va detto, è stato tra i primi ad aver voluto condividere la promozione con Battisti.

Diciassette partite in tutto, 12 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, 38 punti in totale che sommati ai 36 dell'era Ferazzoli (per entrambi valgono anche le.vittorie contro la Viterbese) hanno contribuito al salto di categoria.

Ecco perché Gabriele Tramontano, Manuel Cavallari, Gianmarco Cardini, Andrea Pezzotti, Marco Cingolani, Emanuele Nobile e Simone Pezzotti hanno voluto celebrarlo consegnandogli una maglia della stagione 2023/'24 con scritto: "Mister Battisti, grazie!" a margine di un gradevole aperitivo.

«Ringrazio tutti i ragazzi che hanno contribuito a questa sorpresa - ha scritto Battisti nel post Facebook che lo ritrae mentre riceve il regalo - Questo mi dà la forza di continuare a crederci, perché forse ho fatto e ho lasciato qualcosa di buono in loro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grazie».