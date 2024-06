La Pirotecnica Morsani sul tetto del mondo: vince il SeaFire 2024 e conquista l'Australia

RIETI - La Pirotecnica Morsani ha vinto il SeaFire - International Firework Competition 2024 - nella città di Surfers Paradise al suo debutto assoluto australiano. Con il progetto “Sounds Of Italy”, ideato da Telesforo Morsani, in omaggio al maestro Puccini e ai grandi classici della musica italiana, è stato messo in scena uno spettacolo mozzafiato che ha conquistato pubblico e giuria.

«Siamo orgogliosi di questo traguardo - ha dichiarato il general manager, Telesforo Morsani - Vincere il SeaFire al nostro debutto internazionale è un sogno che si avvera. Questo successo è il frutto della passione, della dedizione e del lavoro di squadra di tutto il nostro team . Questa vittoria al SeaFire rappresenta un’ulteriore affermazione della nostra eccellenza a livello mondiale. La nostra arte è un connubio di tradizione e innovazione, che ha conquistato il pubblico australiano e ha portato il nome dell'Italia in alto sulla scena internazionale».