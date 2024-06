Il Fc Rieti si tiene Leonardo Severoni e lo promuove capitano: «Onorato di questo ruolo»

RIETI - Il Fc Rieti versione 2024/25 non solo ha già il suo nuovo staff tecnico - guidato da Lorenzo Pezzotti - ma da questo momento ha anche il nuovo capitano, nonché perno fondante del centrocampo: Leonardo Severoni.

Nei giorni scorsi il mediano reatino ha incontrato la società, intenta a sfogliare la rosa per decidere chi tenere in Eccellenza della stagione precedente, ma dopo un breve colloquio le due parti si sono strette la mano sancendo il rinnovo del contratto, impreziosito dalla fascia di capitano. Tutto ufficializzato da una nota del club, che nei prossimi giorni continuerà ad annunciare addii - dopo quello di Tramontano e Cavallari - e conferme.

La nota

Il Fc Rieti 1936 è lieto di annunciare la riconferma del calciatore Leonardo Severoni per la stagione agonistica 2024/25. Al centrocampista reatino, inoltre, è stato affidato il ruolo di capitano della squadra perché considerato il punto di riferimento del nuovo corso, nel prossimo campionato regionale di Eccellenza.

«Sono soddisfatto e onorato di poter continuare a far parte di questa società. Trovare l'intesa è stato semplice perché era volontà comune dare ulteriore seguito alla nostra collaborazione. Sono onorato di essere stato investito della carica di capitano, un motivo in più per dare più del massimo in campo, ogni giorno».

La società rinnova le congratulazioni al calciatore e spera di poter condividere un'altra stagione esaltante.