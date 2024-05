Sabato 1 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Confermati, aumentati o disinstallati: quale sarà il destino degli autovelox sulle strade reatine? Se lo chiedono gli automobilisti, ma si interrogano anche i responsabili dei vari Enti che li gestiscono, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale, che fissa le nuove modalità di installazione e utilizzo delle “macchinette”. Gli Enti avranno 12 mesi per mettere gli apparati in regola con le nuove disposizioni e, in ogni caso, l’ultima parola spetterà al prefetto. L’attenzione in terra sabina è andata subito sui 5 dispositivi più famosi (o famigerati): i 2 del Comune di Rieti sulla Superstrada Rieti-Terni, quello della Provincia al bivio di Montenero-Casaprota e gli altri due sulla Salaria gestiti, rispettivamente, dal Comune di Torricella e dal Comune di Poggio Moiano. Verifiche dovranno essere fatte per tutti ma, di questi, almeno uno non sembra in linea con le nuove normative.

Il Capoluogo. I due autovelox gestiti dal Comune di Rieti non dovrebbero avere problemi rispetto alla nuova legge. Entrambi sono posizionati sulla Rieti-Terni, uno sul raccordo con il Nucleo industriale, poco prima della rotatoria di Villa Reatina, l’altro in direzione Terni, poco prima dello svincolo per la galleria Colle Giardino. In entrambi i tratti interessati dai dispositivi, il limite è abbassato a 70 km/h rispetto ai 90 vigenti negli altri tratti. Da controllare ci sarà solo la segnaletica di avvertimento che, come dispone il decreto, «sulle superstrade deve stare almeno un km prima dell’autovelox e non può esserci un altro autovelox entro i successivi 4 km». In linea con le nuove disposizioni sembrerebbero anche gli autovelox sulla Salaria: quello della Provincia al bivio di Montenero in direzione Roma e quello di Torricella, al km 60+900, in direzione Rieti. In entrambi i casi, il limite è abbassato a 70 km/h, le distanze con altri apparati sono rispettate e dovrà essere eventualmente verificata la segnaletica di preavvertimento che, anche in questo caso, dovrà essere posta almeno un chilometro prima.

L'ostacolo. Qualche dubbio sorge sulla rispondenza alle nuove regole dell’autovelox di Poggio Moiano. Piazzato sulla Salaria in direzione Rieti, dopo l’abitato di Osteria Nuova, è messo in un tratto in cui il limite della statale scende da 90 a 60 km/h. Il decreto prevede che gli autovelox non possano essere posizionati in tratti in cui il limite di velocità sia ridotto in maniera superiore ai 20 km/h. Alla luce di ciò, l’apparato sembrerebbe fuori norma, ma l’ultima parola spetterà al prefetto. Per tutti gli apparati varrà un principio fondamentale, che dovrà essere verificato sempre dal prefetto, ovvero dovranno essere posizionati solo in aree ad alto tasso di incidentalità e dove è documentata l’impossibilità della contestazione immediata. Con le nuove regole tracciate, anche nel Reatino si apre la fase di controllo degli autovelox.