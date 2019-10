RIETI - Cambio di panchina in casa Msg Rieti. Nella giornata di lunedì il team reatino aveva comunicato attraverso una nota sulla pagina facebook l’esonero del tecnico Danilo Valloni.



Ieri sera l’annuncio del nuovo allenatore: sarà Mirko Faliló che torna in panchina dopo le esperienze nel Psg Santa Gemma e Sporting Montesacro, compagine quest’ultima, con cui ha vinto il campionato di serie D la scorsa stagione.

La società giallonera ha optato per il cambio dopo la sconfitta interna contro il Nazareth in cui i romani si sono imposti per 7-4 (a segno per i reatini Pirri con una tripletta e Fossatelli). È la prima sconfitta in campionato dopo due vittorie di fila. In questo avvio di stagione la formazione del presidente Peverato è stata eliminata dalla Coppa Lazio.

Queste le prime parole del neo tecnico Falilò: «Ringrazio la società per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Prometto il massimo impegno per raggiungere il miglior risultato possibile. Il mio pensiero va anche a mister Valloni: so bene cosa si prova in momenti del genere».

La partita col San Vincenzo De Paoli, valida per la quarta giornata e in programma per sabato 26 ottobre, è stata rinviata a lunedì 11 novembre alle 20.30.

DEBUTTO VINCENTE PER L'U21

L'Under 21 del Msg ha vinto al debutto sull'ostico campo del Ciroclo Canottieri Lazio per 5-4 grazie alla doppietta di Gouaiche, Ciccarelli, Isljami e Centogambe, quest'ultimo espulso per fallo di reazione, poi scusatosi con i compagni, tecnico e dirigenti per il gesto. Nonostante le innumerevoli assenze il Msg ha dominato il match, chiudendo in vantaggio per 4-0 il primo tempo. Poi la reazione dei romani (espulsi un giocatore e il tecnico), ma i reatini sono stati bravi a portare a casa tre punti preziosi. «Faccio i complimenti alla squadra e al mister per la buona prestazione - afferma il ds Giuseppe Venice - e se il buongiorno si vede dal mattino, siamo fiduciosi per il futuro».

Ultimo aggiornamento: 12:34

