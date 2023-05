Fd18 batte 4-0 il Clt e conquista i playoff nazionali per la serie B

RIETI - La partita perfetta, la serata perfetta, una Fd18 forse la più bella della stagione batte 4-0 il Clt in una gara senza storia e vince i playoff regionali: ora la serie B è davvero ad un passo.

Pronti via e le pesti di un fantastico Daniele Palenga mettono le cose in chiaro, 28” e Cinti trova il jolly, palla sotto il set e 1-0, Ma le ragazze in amarantoceleste sono incontenibili e nel primo tempo trovano le reti ancora 2 volte con Alice Angeletti e con la punizione perfetta di Angelica Gentile. Si va al riposo sul 3-0, più che meritato.

Secondo tempo e il tema non cambia Fd18 che si difende bene e rimane pericolosissima in zona offensiva, trova il palo e sfiora il gol ancora con Alice Angeletti e una eccellente Valentina Acquafredda.

A pochi minuti dalla fine Alice Angeletti trova il giusto 4-0 e fischio finale, i playoff sono reatini. «Giù il cappello per una partita perfetta con capitan Cerri ospite non pagante e delle stratosferiche Mari, Sangalli e Cesaretti», si legge nella nota del club reatino.

Ora i playoff nazionali dal 14 maggio: la nuova serie B è davvero dietro l’angolo.