© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il mondo delle bocce parla reatino. Domenica scorsa il campionato italiano juniores under 15 e 18 è stato letteralmente dominato da una squadra composta da 5 ragazzi della provincia di Rieti che giocano con i colori della Boville Marina, società della provincia di Roma. I giovanissimi campioni sono Matteo Chiaretti, Francesco Casazza e Nicholas Rossi di Contigliano, Lorenzo di Bartolo e Rocco Maria Di Bartolo di Stimigliano. A completare la squadra ci sono Alessandro Papagno di Roma e Andrea Di Ruscio di Latina.Nelle finali che si sono giocate a San Giovanni in Persiceto i ragazzi hanno letteralmente dominato la sfida finale contro l’Italia Nuova Bologna, vincendo per 5 set a 1 e portando a casa il titolo tricolore. Quella dei ragazzi reatini è una bellissima favola, resa possibile grazie alla guida tecnica degli allenatori Davide Matteocci, Alessio Coltella ed Aladino Angeloni, tutti della provincia di Rieti.Una realtà che merita grandissima attenzione e una bella storia fatta di impegno, sacrificio e dedizione allo sport: i ragazzi reatini si allenano più volte a settimana nell’impianto che si trova nel parco pubblico di Contigliano, alle spalle del Comune. Due piste per le bocce dove si sono formati i neo campioni d’Italia che poi, per la parte agonistica e per le gare, vestono i colori delle giovanili della Boville, società che ha anche una squadra che milita in serie A. Grandissima la soddisfazione dei ragazzi reatini e delle famiglie che li hanno accompagnati nelle gare per tutta la stagione sportiva fino alle finalissime di domenica.