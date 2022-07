Si gioca a bocce sul letto del Po: le immagini choc della siccità

C'è qualcosa di poetico negli scatti che arrivano dal Po se non fosse per la drammaticità del momento. Il letto del fiume è una lunga lingua di sabbia nel tratto tra le province di Parma e Reggio Emilia, lo testimoniano le immagini di domenica scorsa. Un'occasione per alcuni appassionati per giocare a bocce e, indirettamente, di mandare un messaggio di denuncia lungo il corso d'acqua più lungo d'Italia.