Rieti, bocce: a Santa Rufina il campione mondiale Gianluca Formiconi

RIETI - Un clima di grande festa ha accolto questa mattina il campione mondiale in carica di bocce Gianluca Formiconi che, nel comune di Cittaducale, al Circolo Bocciofilo comunale di Santa Rufina "Mario Minichetti", ha preso parte alla gara nazionale A-B-C- M/F, organizzata dalla società Cinque Fonti nel primo Memorial Antonio Rompietti.

Il Presidente del Circolo Bocciofilo Maurizio Marin, il vice Presidente Antonio Pitotti, i soci e tutto il direttivo, hanno espresso grande soddisfazione per la presenza dell’atleta teramano.

“È stato un giorno importante - spiegano - perché il nostro campo ha avuto l’onore di essere sorteggiato per ospitare questo torneo con il campione mondiale, che ha apprezzato l’organizzazione e l’accoglienza. Santa Rufina ha espresso grande entusiasmo nell'ospitare il campione del mondo, considerata anche la passione e l'amore per questo meraviglioso sport, molto praticato dalla popolazione”.

Il Circolo Mario Minichetti, vede tra i protagonisti i vincitori della Coppa Umbra del 2021 a Bevagna (PG), con i seguenti atleti che si sono classificati al primo posto: Gabriele Colantoni, Domenico Giraldi, Antonio Pitotti, Nicholas Rossi, Francesco Sinibaldi e con i tecnici e accompagnatori Luciano Guadagnoli, Giuseppe Marzioli e Massimo Taccucci.

Per avvicinarsi al mondo delle bocce è possibile contattare la segreteria del Circolo “Mario Minichetti”, che risponde al numero di telefono 338- 3203033. Il Circolo è aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 19, in via 1 maggio 1, a Santa Rufina.