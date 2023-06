Real Sebastiani, doppia sfida a Faenza: gara 3 diventa fondamentale. Al PalaCattani raccolta fondi per gli alluvionati

RIETI - Gara di importanza capitale per il Real Sebastiani Rieti, impegnato oggi pomeriggio (ore 18) nella trasferta di Faenza per gara 3 della finale playoff (tabellone 3) di Serie B. La squadra di coach Sandro Dell’Agnello, dopo aver vinto gara 2 e pareggiato la serie (1-1) affronta i romagnoli al PalaCattani per provare a riprendersi il fattore campo.

La gara

Dopo essere andata sotto nella serie, la squadra reatina ha risposto con la buona prova di martedì che ha rimesso in equilibrio la serie. Rieti, a differenza di gara 1, ha vinto la lotta a rimbalzo, trovando un Pagani protagonista assoluto (23 punti, 13 rimbalzi e 35 di valutazione). La vittoria arrivata nel finale poteva sicuramente risultare più semplice senza le difficoltà al tiro dei reatini: il 2/19 da tre e il 15/24 ai liberi che hanno tenuto in vita Faenza fino all’ultimo possesso. Ottima in compenso la difesa amarantoceleste che ha tenuto per la seconda volta consecutiva i faentini sotto le loro medie. In gara 2 è stato assente Pastore per una frattura alla mano riportata in gara 1. Tra le fila dei reatini il solito turno di riposo causa turnover tra i senior è stato osservato da Paesano e Matrone.

Dopo le due gare del PalaSojourner, la serie si sposta al PalaCattani dove i faentini non giocano dal 14 maggio (gara 1 della serie contro Ruvo).

L’ambiente potrà sicuramente essere un fattore: intanto Faenza ha fatto sapere che l’ingresso sarà gratuito sia per gara 3 di oggi che per gara 4, in programma domenica alle 18, e ci sarà una raccolta fondi per gli alluvionati. Sold out il pullman messo a disposizione dal Real Sebastiani per i tifosi reatini che vorranno assistere a gara 4.

Così in campo

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 1, Tomasini 5, Pavicevic 7, Paesano 8, Contento 10, Piccin 13, Valente 14, Chinellato 16, Mazzotti 17, Matrone 19, Piazza 21, Nuhanovic 22, Ceparano 25, Pagani 26, Frattoni 44, Bushati 70. All. Dell’Agnello.

Blacks Faenza: Bandini 3, Siberna 5, Vico 6, Poggi 9, Castellino 10, Voltolini 11, Molinaro 12, Petrucci 13, Aromando 16, Ragazzini 19, Nkot Nkot 47. All. Garelli

Arbitri: Edoardo Di Salvo di San Giuliano Terme (PI) e Matteo Luchi di Prato

La situazione dei playoff

Finale Tabellone 1

Libertas Livorno – Vigevano 1-1

Finale Tabellone 2

Orzinuovi – Mestre 2-0

Finale Tabellone 3

REAL SEBASTIANI RIETI – Faenza 1-1

Finale Tabellone 4

Luiss Roma – Fabriano 1-1