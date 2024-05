Casteldaccia, cinque operai morti per esalazioni durante lavori alle fognature. Un altro è gravissimo

Cinque operai sono rimasti uccisi per intossicazione nel palermitano durante alcune manutenzioni fognarie a Casteldaccia.

Un altro operaio è stato soccorso dai vigili del fuoco, tirato fuori dalla cisterna intubato e trasportato nel reparto di Rianimazione all'ospedale Policlinico di Palermo con l'elisoccorso. Altre ambulanze si sono recate sul posto.

L'incidente

Secondo una prima ricostruzione i sei operai di una ditta privata stavano effettuando alcuni lavori fognari, e non quindi in una cisterna di vino come emerso in un primo momento, per conto dell'Amap, la società che gestisce le condotte idriche e fognarie a Palermo.