E' nato il comitato Basket AmarantoCeleste Rieti a sostegno della Npc

RIETI - «Tanti anni sono trascorsi a tifare e sostenere la Npc Rieti in tutta Italia, la nostra squadra del cuore, la squadra della nostra città. Tante giorni e tante ore a pensare come sostenerla la Npc Rieti e come sentirla anche nostra, e finalmente la decisone finale: facciamo un comitato e passiamo dal parlare al fare!», inizia così la nota della presidente del comitato Maria Cristina Barberini.

«La notizia del ritorno in serie A ci ha dato la scossa definitiva di una decisione già maturata da tempo. Ognuno di noi in questi anni si è chiesto una domanda semplice: "ma oltre ad acquistare un abbonamento oppure un biglietto di una partita come posso aiutare la mia società?, cosa posso fare di più per la Npc Rieti?" La risposta sta tutta in questo nuovo progetto!».

«La nostra volontà, solo spinti dalla passione e voglia di aiutare, è lanciare un progetto che aiuti la nostra squadra, il team che da ormai più di un decennio rappresenta una città intera e l’intero territorio provinciale, che da tanti anni ci rappresenta nel palcoscenico della serie A e che, nonostante la pandemia, ha avuto la forza di restare ai vertici nazionali, dove merita e tutti dobbiamo impegnarci nel nostro piccolo affinchè sia duraturo nel tempo».

«Il Comitato ha come scopo principale di sostenere la società Npc Rieti in ogni forma e con ogni modalità al fine di raccogliere e destinare fondi ottenuti attraverso raccolte pubbliche e non, organizzare eventi e momenti di aggregazione. Il Comitato realizzerà ogni attività ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo sociale e cioè sostenere la squadra Npc Rieti nonchè a coadiuvare i sostenitori della Npc Rieti in ogni inziativa a sostegno della squadra».

«Insomma alla domanda: "cosa posso fare io per la Npc Rieti?" Noi abbiamo risposto così mettendoci il nostro impegno non senza un pizzico di follia e tanta fantasia e ci metteremo subito al lavoro spinti da tanta voglia e passione, convinti che il basket amarantoceleste incarnato dalla Npc Rieti sia anche e soprattutto un immenso veicolo sociale e di crescita così come lo sport in generale, senza dimenticare l'immenso valore che assume per il territorio e per la nostra città avere visibilità a livello nazionale».

«Esortiamo dunque tutti, ma proprio tutti, a sostenere il comitato in ogni iniziativa messa in campo tesa alla raccolta fondi da devolvere alla società Npc Rieti, perchè così facendo aiutiamo la nostra squadra del cuore ed aiutiamo il nostro territorio».