ALTRE GARE, XIV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I ragazzi di Roberto Scagnoli sono pronti per affrontare quella che, escludendo una sconfitta improbabile di Firenze a Battipaglia, sarà l’ultima sfida della stagione 2018/19.L'obiettivo stagionale delle final four sembra essere svanito insieme al primo posto del girone, requisito necessario per giocarsi le finali.Il campo che domani, sabato 16 marzo, ospiterà il team amarantoceleste (palla a due alle 18) è il Palauditorium K.Wojtyla di Matera, casa della Boys Ultima Luna, ad inizio campionato papabile concorrente per il primato finale, ma ormai matematicamente fuori dalle final four.Il team lucano si era dimostrato anche all’andata un avversario ostico contro il quale i reatini avevano dovuto tirare fuori il meglio per costringere Salvatore e compagni, dopo 2 quarti di sostanziale partita, ad arrendersi al risultato finale di 51-43.Il team reatino arrivava da un periodo d’oro nel quale aveva da poco ottenuto il primato del girone ed ancora imbattuto. La sicurezza e la solidità mentale, insieme ad uno strepitoso gioco offensivo di Caicedo Montano, Valentini e l’ex Obino, si erano rivelate fondamentali per ottenere il successo casalingo.La Npic che si troverà davanti sabato, i ragazzi di Matera, è un team che ha perso un'importante pedina e che arriva dal momento più amaro della stagione, addolcito leggermente dalla vittoria della passata domenica contro Santa Lucia Roma B.Nonostante questo l’ambiente resta fiducioso ed i ragazzi ce la metteranno tutta per strappare la vittoria nell’ultima partita casalinga dei ragazzi della provincia della Basilicata.Asd Crazy Ghost Battipaglia-Menarini Volpi RossePolisportiva Disabili Foligno-Santa Lucia Roma BAsd Fly Sport Molise-Asd Disabili Don OrioneMenarini Volpi Rosse 22Npic Rieti 22Boy’s L’ultima Luna 18Asd Disabili Don Orione 14Polisportiva Disabili Foligno 14Asd Crazy Ghost Battipaglia 6Asd Fly Sport Molise 4Santa Lucia Roma B 0