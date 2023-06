Atletica Sport Terapia Rieti riceve la visita del vescovo Piccinonna

RIETI - Nella giornata di ieri, 14 giugno, l’Atletica Sport Terapia Rieti ha avuto il piacere di ricevere la visita del vescovo Don Vito Piccinonna presso la palestra della scuola elementare di Piazza Tevere durante l’orario di allenamento dei ragazzi.

Il Vescovo si è veramente messo in gioco, partecipando alle attività con la spontaneità ed empatia che lo contraddistinguono.

I ragazzi gli hanno donato la maglietta dell’associazione ed un quadro che li ritrae insieme a Don Vito durante la sua ultima visita.

E’ stata anche l’occasione per consegnare le nuove divise costituite da polo e giacca a vento donate all’associazione dai proprietari dei Supermercati CRAI F.lli Cardinali, dalla F.lli Lodovici Costruzioni, dallo Studio Domus – amministrazione condomini e dall’immancabile amico dell’associazione Mariani Sport.

La giornata è poi proseguita con una cena associativa presso la struttura del Mako dove i volontari della Mensa di Santa Chiara hanno cucinato per circa 70 persone, tra ragazzi e familiari.

«E’ stata una giornata ricca di emozioni per noi tutti, chiudiamo così la stagione per rivederci a settembre sempre più carichi e desiderosi di fare, riferisce la Presidente Adriana Catini che con l’occasione ringrazia il Vescovo per la vicinanza all’associazione e ai suoi associati, i volontari della Mensa di Santa Chiara per la splendida serata di cui ci hanno fatto dono e tutti gli sponsor con le nuove divise che non vediamo l’ora di indossare!».