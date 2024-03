Atletica Sport Terapia, pomeriggio speciale grazie alla nuova Joelette Adventure

RIETI - Un pomeriggio davvero speciale quello trascorso ieri, 19 marzo, dai ragazzi di Atletica Sport Terapia Rieti. A loro e alle famiglie è stata mostrata la nuova Joelette Adventure, appena arrivata dalla Francia, frutto della raccolta fondi partita a settembre e denominata “IN-Quota”, in collaborazione con Mariani Sport. Si tratta dell’ultimo modello del suo genere, particolarmente performante che le consente, grazie alla grande monoruota e agli ammortizzatori di percorrere anche sentieri sterrati non facendo percepire alla persona che viene trasportata le vibrazioni e gli sbalzi.

«Siamo veramente soddisfatti di questo acquisto - afferma la vicepresidente Annacarla Purificata - ieri i ragazzi hanno fatto a gara per fare un giro su questo mezzo che consentirà di poter partecipare ai trekking in montagna e a passeggiate all’aria aperta anche persone con mobilità ridotta. La Jolettte è il frutto di un modo di pensare, improntato a tenere in considerazione le esigenze di ciascuno, consentendo a tutti di vivere esperienze nuove, divertenti e a contatto con la natura. Come è stato detto anche ieri nel corso della presentazione, la Joelette resterà sul Terminillo, il Cai sezione di Rieti – Montagna Terapia – la metterà a disposizione di chiunque ne abbia bisogno, previo svolgimento del corso di formazione, indispensabile per portarla in sicurezza.

A breve verrà dato avvio al corso di formazione al quale chiunque lo desideri potrà iscriversi».

«Si ringrazia - si legge nella nota dell'Atletica Sport Terapia Rieti - il Cai di Amatrice ed in particolare Andrea Sebastiani per il supporto che non ci ha fatto mai mancare a partire dalla scelta del modello a ieri dove insieme ai suoi colleghi del Cai ha fatto provare a tutti i ragazzi che lo hanno chiesto la Joelette. È stata anche l’occasione per ringraziare la Fondazione Varrone rappresentata dalla Consigliera Professoressa Maria Rita Pitoni, per il nuovo abbigliamento sportivo donato dalla Fondazione agli associati, confermando ancora la vicinanza e il sostegno che la Fondazione accorda ad associazioni come la nostra attive nel campo del sociale. Si ringraziano per aver contribuito all’acquisto della Joelette i dipendenti della Merck – Serono di Guidonia, La Fiera Mondiale del Peperoncino con la sua lotteria inclusiva, i Lions Club Rieti Host, l’Ugl della Provincia di Rieti, Federcuochi Rieti, l’Asd Sofia’s Ranch, Beni Civici di Vazia, la Cooperativa Onlus Nemo, la Onlus Agemo 18, i Maestri di Sci Terminillo e tutti coloro che hanno contribuito con l’acquisto delle borracce».

Prossimo appuntamento a Terminillo per una bella passeggiata all’aria aperta.