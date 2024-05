Novantenne denuncia il marito per abusi durati 50 anni: interviene la Procura di Padova

Dopo un'esistenza segnata da abusi continui, una donna novantenne ha finalmente trovato la forza di denunciare il marito, anch'egli novantenne, accusandolo di averla maltrattata per cinquant'anni. La svolta è avvenuta quando l'anziana è stata ricoverata in ospedale a seguito di un trauma toracico. La sua testimonianza ha portato la Procura di Padova a intervenire immediatamente.

I giornali locali riportano che il pubblico ministero ha richiesto, e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari, un provvedimento di allontanamento urgente per l'anziano accusato. In aggiunta, l'uomo ha accettato di indossare un braccialetto elettronico come misura cautelare e dovrà ora trovare alloggio presso i suoi familiari.