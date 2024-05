Crozza/Meloni sul premierato: «Io dalla mia c’ho la Zanicchi mica Zagrebelsky»

EMBED





Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza è la Premier Giorgia Meloni, che dice la sua dopo il convegno sul premierato a Roma: «No, per dì, io dalla mia c’ho la Zanicchi mica Zagrebelsky, e agli italiani gli ho promesso 77 euri se mi votavano alle Europee e me votano. Ma se mi votano il premierato, oltre le Europee, come dice la grande costituzionalista di Ligonchio: IO GLI DARÒ DI PIÙ, IO GLI DARÒ DI PIÙ, DA SETTANTASETTE NETTI che pijano ora FINO AI CENTO LORDI che netto fa? 77? E allora, NON VI DARÒ DI PIÙ, NON VI DARÒ DI PIÙ». “Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)”