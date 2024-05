A Magliano Sabina torna “Mostre diffuse fotografia”

RIETI - A Magliano Sabina torna, per la sua sesta edizione, l’evento “Mostre diffuse fotografia”, organizzato da Bycam Fotografia di Teresa Mancini e da Riccardo Cattani, con il patrocinio del Comune di Magliano Sabina. Dall'11 al 19 maggio il centro storico della cittadina tornerà ad animarsi di fotografi, professionisti e appassionati, dopo l'interruzione per il Covid.

Si riparte riproponendo la Call “Un Mondo di Donne” che oggi, ancor più di ieri, vuole aprire una finestra sul mondo femminile, dove sia presente l’impegno delle donne nell’affrontare una realtà complessa come quella odierna. Sarà un momento complessivo di incontri e riflessioni sui molteplici aspetti che vedono le donne sempre più coinvolte nella partecipazione attiva e nell’interpretazione dei fenomeni culturali, educativi e sociali.

Pur essendo aperto a fotografi di entrambi i sessi, il contest Un Mondo di Donne vede prevalere interessanti lavori al femminile che sicuramente si sono evidenziati per la forza di contenuti che riescono a cogliere alcuni aspetti, tra i tanti, che caratterizzano il mondo femminile. E "il viaggio" accomuna tutti i progetti presentati. Durante il periodo sono previsti oltre che uno spettacolo teatrale, incontri e presentazioni di Libri. Al teatro Manlio “Intorno al Mondo in 72 giorni. Il viaggio di Nellie Bly”, dal diario di viaggo di Elizabeth Cochran, adattamento e sceneggiatura originale di Paola Sarcina e Diana Forlani; Franca Iorio di Obiettivo Psicosociale presenta il proggetto Fila e Sfila realizzato in collaborazione con AssemblAbili GlobAli OdV, progetto che ha ricevuto un finanziamento nazionale pubblico dall’Unar - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, nell’ambito delle attività della XX Settimana di azione contro il razzismo.

Il progetto prevede una mostra fotografica Fili Solidali, di Teresa Mancini, una sfilata di moda e l’adesione simbolica ad un Patto per l’Inclusione; Irene Alison giornalista e fotografa presenta il suo libro "La madre attesa" che racconta della difficoltà di diventare madre, di perdere la propria indipendenza per dedicarsi completamente ad un’altra persona.

Ma soprattutto sul percorso di costruzione di una nuova identità, quella di madre, percorso non sempre facile e privo di ostacoli, soprattutto nel caso di un'adozione; Patrizia Bonanzinga parla del libro “Time Lag” da cui nasce il progetto fotografico Women From Africa.

Il libro racconta della sua esperienza in Mozambico, Paese che ha frequentato a più riprese tra il 2006 e il 2012; Isabella Peretti presenta l'Associazione femminista Lesconfinate di cui è presidente e che è strettamente collegata alle attività della Casa internazione delle Donne di Roma; Cinzia Dal Maso, giornalista e scrittrice, autrice di "Femminaccie Impudentissime" racconta le donne della Repubblica Romana, nelle ambulanze e nelle corsie degli ospedali alcune donne combattevano una battaglia silenziosa: erano le infermiere volontarie reclutate dalla principessa Cristina Trivulzio di Belgiojoso per curare i feriti, anche quelli avversari. L’apertura dell’evento si terrà sabato alle 11 al Manlio. Il programma completo è disponibile su mostrediffuse.it.