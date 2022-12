L'Atletica Sport e Terapia in Vaticano: «Una giornata da ricordare, ricca di emozioni»

RIETI - L’Atletica Sport Terapia Rieti, nell’ambito della promozione di un programma di integrazione a largo raggio dei ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale, ha partecipato, con una delegazione di circa 30 persone, all’Udienza Papale di mercoledì 7 dicembre nella Sala Nervi della Città del Vaticano.

Gli atleti e le loro famiglie, accompagnati da Don Davino della Diocesi di Rieti, che ha fatto loro da guida, hanno visitato la Basilica di San Pietro, il colonnato dov'è in preparazione la grande mostra 100 Presepi e, successivamente, la Scala Santa presso la Basilica di San Giovanni.

«È stata una splendida giornata assolutamente da replicare – afferma la vice presidente Anna Carla Purificati — dando modo ai ragazzi di vivere esperienze stimolanti sempre nuove e diverse, anche al di fuori del loro normale ambiente di vita. In tale ottica si sono anche promossi i tirocini gratuiti che vedono la presenza di 3 ragazzi con disabilità presso il punto vendita di Tigotà a Rieti, nel periodo natalizio, per il confezionamento dei pacchi regalo, in integrazione con il personale del negozio».