Successo per il concerto nel ricordo di Noemi, il ricavato ad Atletica Sport Terapia Rieti

RIETI - Ieri 3 dicembre, in occasione della giornata mondiale della disabilità e dei festeggiamenti per la Santa Patrona di Rieti, Santa Barbara, i Soci Coop Rieti e l’Associazione Culturale Santa Barbara nel Mondo con il suo Patron Pino Strinati, hanno organizzato un pomeriggio speciale per gli atleti di Atletica Sport Terapia Rieti.

Si è svolto infatti presso l’Auditorium Santa Scolastica un concerto realizzato dalla Wind Orchestra Elena Principessa di Napoli Liceo Musicale diretta dal Maestro Fabio Ginevoli in ricordo della allieva del medesimo Liceo prematuramente scomparsa Noemi, il cui ricavato è andato interamente al sodalizio sportivo da anni impegnato nella promozione della pratica sportiva per bambini e giovani adulti con disabilità intellettiva e relazionale.

È stata una giornata ricca di emozioni, le musiche eseguite con maestria dai giovani liceali hanno toccato le corde dei cuori di tutti i presenti e soprattutto dei ragazzi di Atletica Sport Terapia che hanno partecipato con grande attenzione e coinvolgimento al concerto riferisce la Fondatrice e Consigliere del Direttivo Prof.ssa Licia Alonzi.

«Si ringraziano le autorità intervenute, Sua Eccellenza il Prefetto di Rieti, il Sig.

Sindaco, nonché l’Assessore all’Urbanistica. Tutti gli interventi hanno messo in luce la conoscenza e attenzione che si intende mantenere alta sul tema della disabilità. E’ intervenuta altresì il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Giagnoli che ha seguito con orgoglio il concerto dei suoi alunni, ribadendo nel suo intervento l’importanza della scuola pubblica nell’opera di inclusione delle persone con disabilità, aprendo, inoltre, le porte all’associazione per una fattiva collaborazione al di là della singola giornata».

«Il pomeriggio è stato condotto con la consueta professionalità e empatia da Katiuscia Rosati che ringraziamo per essere sempre disponibile con le iniziative dell’associazione. Il grazie più grande va a tutti i Soci Coop Rieti e agli amici di Atletica Sport Terapia che hanno voluto fattivamente contribuire con l’acquisto del biglietto, sposando la causa che l’associazione porta avanti da più di trenta anni».