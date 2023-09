Aps, in corso le attività di ricerca delle perdite idriche. A regime saranno ridotte del 35%

RIETI - Attraverso l’investimento di Acqua Pubblica Sabina, sono in corso importanti attività di ricerca e individuazione delle perdite sulle reti idriche nei primi 36 Comuni dell’Ato3 Lazio Centrale Rieti che, una volta concluse, permetteranno un recupero stimato di ben 11.500.000 metri cubi d’acqua con una riduzione delle perdite idriche attuali del 35%.

L’appalto di servizi e lavori per la ricerca delle perdite ha interessato finora 562km di rete di adduzione e distribuzione lungo le quali sono stati individuate 255 perdite che consentiranno di recuperare circa 3 milioni di mc cubi annui.

L’appalto è suddiviso in due Lotti. Il primo, quello in corso, riguarda i Comuni di Antrodoco, Belmonte, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Micigliano e Rieti. Lo stato di avanzamento di queste attività è giunto oggi al 70% nel Comune Capoluogo di Rieti con l’individuazione di 155 perdite e un recupero stimato di 1.977.307 metri cubi e al 20% a Borgo Velino con l’individuazione di 4 perdite e un recupero stimato di 44.150 metri cubi mentre si è già concluso a Castel Sant’Angelo, con 20 perdite e 220.752 metri cubi stimati di recupero, e a Cittaducale con 76 perdite e 813.629 metri cubi stimati di recupero.

Il secondo lotto riguarda i Comuni di Castelnuovo di Farfa, Fara in Sabina, Montopoli di Sabina, Poggio Mirteto, Salisano, Ascrea, Borgorose, Casaprota, Castel di Tora, Colle di Tora, Fiamignano, Frasso Sabino, Mompeo, Monte San Giovanni in Sabina, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Orvinio, Paganico Sabino, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Moiano, Poggio Nativo, Poggio San Lorenzo, Rocca Sinibalda, Scandriglia, Toffia, Torricella in Sabina, Turania.