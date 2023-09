Narni, sostituiti tutti i filtri dei rubinetti nelle scuole. Acqua più controllata ed ecologia

NARNI Sostituiti i filtri dei rubinetti nelle scuole. Un intervento a cura del comune di Narni in vista dell'avvio dell'anno scolastico per garantire un'acqua più salubre e senza impurità. «In continuità con il progetto 'L’acqua che bevo' - ha spiegato l'assessore Giovanni Rubini - promosso con il bando contribuzione Auri per progettualità dei comuni umbri concluso lo scorso anno, il nostro comune, ha sostituito in tutte le scuole del territorio i sistemi di filtrazione dell’acqua installati nei rubinetti. Questo intervento è stato reso possibile grazie ad un ulteriore finanziamento dell’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico ed è il naturale proseguimento del percorso avviato nel 2022 per contenere l’utilizzo di plastica, e quindi per ridurre i rifiuti che ne derivano, e per incentivare l’utilizzo di acqua potabile di derivazione dell’acquedotto pubblico. L’acqua del rubinetto - sottolinea Rubini - è sicura, rispetta standard elevati di qualità, è controllata in modo rigoroso ed è comodamente disponibile. Tutti buoni motivi per favorirne l’uso».