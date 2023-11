Narni, manutenzione straordinaria sulla rete idrica del centro storico. Si lavora di notte per limitare i disagi

NARNI Manutenzione straordinaria sulla rete idrica del centro storico. L'intervento inizierà alle 22 di lunedì 27 novembre e terminerà alle 4 di martedì 28. La scelta dell'orario notturno, come ha comunicato la stessa Sii, è stata fatta per limitare al massimo i disagi per i cittadini, anche in considerazione del fatto che il cantiere interesserà la gran parte del centro storico.

Durante l’intervento potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata.

Il Sii metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034, da telefono fisso e da mobile.