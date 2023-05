Rieti, volontari reatini di “Angeli in moto” per portare farmaci in Lombardia

RIETI - Dall’Umbria alla Lombardia, con tappa nel Reatino. I motociclisti di “Angeli in moto”, associazione volontaristica di motociclisti, nata nel 2015, che si occupa in primo luogo di distribuire a domicilio, coprendo l’intero territorio nazionale, farmaci, beni di prima necessità, ausili sanitari e tutto quello che venisse richiesto, per rendere tali beni accessibili a chi ne avesse necessità, sono pronti per offrire nuovamente il loro supporto.

L'operazione. Questa volta sono 500 i chilometri che i motociclisti, in staffetta, dovranno coprire per arrivare fino in Lombardia, dove una donna aspetta un farmaco salvavita. La nuova chiamata urgente è arrivata della sezione di Perugia dell’Associazione italiana sclerosi multipla e i motociclisti volontari non hanno esitato a dare la loro disponibilità.

Il viaggio del farmaco che necessita di un trasporto a temperatura controllata, comincia oggi, quando, al mattino, i volontari della sezione di Rieti, coordinati da Fiorenzo Francioli, che da tempo collabora con l’associazione cittadina Alcli, prenderanno in consegna a Terni dai volontari di Perugia il farmaco.

Da Rieti, domani, il secondo scambio sarà a Bologna, intorno alle 12. Si prosegue poi fino a Modena per uno stop fino a lunedì, tempo utile per riportare a temperatura le mattonelle di ghiaccio per la seconda parte della staffetta. Lunedì, Modena scambierà con Parma che a sua volta incontrerà i volontari di Cremona. Cremona scambierà con Brescia-Milano che, martedì incontreranno la donna che necessita del farmaco a Tirano, concludendo questa nuova staffetta del cuore.