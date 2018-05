di Lorenzo Bufalino

RIETI - Ieri si è disputato allo stadio Fontanassa di Savona il meeting internazionale di atletica che vedeva diversi reatini in pista ed in pedana. Su tutti era atteso l’atleta dell’Aereonautica Andrew Howe che ha corso i 200 metri dove l’esordio promettente di Rieti. Purtroppo per il reatino non è arrivato il miglioramento sperato dallo stesso dopo le buone sensazioni avute a Rieti. In una gara con vento favorevole Howe è partito bene ma si subito irrigidito all’uscita della curva non riuscendo a correre in modo agile il rettilineo. Alla fine chiuderà con il tempo di 20.74, un centesimo in più del tempo di esordio a Rieti che lo fa rimanere lontano dal minimo di partecipazione per Berlino stabilito in 20.50. Bene gli altri due reatini presenti Sebastiano Bianchetti per la Polizia e Giulia Latini per i Carabinieri. Il lanciatore di Contigliano ha vinto la gara con la misura di 19,49, misura che migliora l’esordio di sabato avvenuto a Osaka e che dà segnali positivi al reatino in vista delle prossime gare. Benissimo nei 100 ostacoli Giulia Latini che si migliora nettamente correndo il nuovo personale di 13.50, che la proietta nelle migliori ostacoliste d’Italia. In gara c’erano anche i due della Studentesca Luca Trgovcevic negli ostacoli dove delude con una brutta gara e il saltatore Gabriele Chilà che non supera i 7,30 nel lungo

