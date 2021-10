Andrew Howe protagonista a Guess my Age su Tv8. Conferma il suo ultimo anno da atleta

Lunedì 25 Ottobre 2021, 21:23 - Ultimo aggiornamento: 21:26

RIETI - Andrew Howe protagonista a Guess my Age. Il campione di atletica reatino d'adozione stasera è comparso sul programma di Tv8 condotto da Max Giusti, nel quale si deve indovinare l'età di una persona. L'atleta era l'ospite misterioso entrato nell'ultima manche di una puntata in cui c'era anche Ignazio Moser come "compagno" di una concorrente. Howe ha ribadito che questo sarà il suo ultimo anno da atleta e punterà ai mondiali.