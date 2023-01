Andrew Howe lascia l'atletica a livello agonistico. L'annuncio a "Verissimo" su Canale 5

RIETI - Andrew Howe dice addio all'atletica. L'annuncio ufficiale è atteso nel pomeriggio, nel corso della puntata odierna di Verissimo, il programma tv in onda su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin. Come riportato da il sito internet ilpost.it, la trasmissione è stata registrata nei giorni scorsi, ma sono emerse molte anticipazioni, tra cui quella dell'annuncio del ritiro.

Andrew lascia l'atletica a 37 anni, a quasi vent'anni dal mondiale juniores di Grosseto in cui si laureò campione nei 200 e nel salto in lungo. Ai mondiali di Osaka 2007 vinse l'argento nel lungo dietro al panamense Irving Saladino, chiudendo con 8,47 che ancora oggi è il record italiano di specialità. L'estate scorso aveva tentato in extremis di fare il minimo per qualificarsi agli Europei di Monaco, dove avrebbe voluto correre i 200 ma, nella gara che si svolse al Guidobaldi, non fece il tempo utile.