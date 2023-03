Andrew Howe, la mamma René Felton e l'ictus: «Sono passate 5 ore prima che mi trovassero»

Andrew Howe ospite di Verissimo insieme alla mamma René Felton, reduce dall'ictus che l'ha colpita lo scorso ottobre a Los Angeles. L'ex allenatrice ha raccontato a Silvia Toffanin i terribili momenti del malore: «Sono caduta improvvisamente mentre stavo facendo la lavatrice. Non riuscivo a rialzarmi, ero da sola in casa. Sono passate cinque ore e mezza prima che mi trovassero. Non riuscivo più a parlare e mi hanno portato al pronto soccorso».

Ictus ischemico, cos'è il malore che ha colpito Platinette: sintomi, cause e come riconoscerlo

René Felton, la mamma di Andrew Howe colpita da un ictus

La mamma di Andrew Howe afferma di sentirsi molto fortunata per essere sopravvissuta: «Resistere tutte quelle ore in quelle condizioni è stato un miracolo, si vede che Dio non aveva finito con me. In quei momenti ho sentito la sua voce». René Felton sta ora affrontando un percorso di riabilitazione al San Raffaele di Milano che la aiuterà a recuperare la sua mobilità.

L'ospitata a Verissimo si chiude un emozionante ballo fra mamma e figlio. Andrew ha così mantenuto la promessa fatta quando sua madre è stata dimessa dall'ospedale: «Voglio aiutarti a tornare a ballare». E così è stato. Ma l'atleta italiano ha già in programma un nuovo regalo per sua madre: partecipare a un'ultima gara di salto in lungo per lei, che è stata la sua allenatrice e la sua prima tifosa.