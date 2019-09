Rieti, alberi «pericolosi» a Quattro Strade

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Non è la prima volta che segnalo la pericolosità di tre grossi cedri nel parco di via Lama nel quartiere di Quattrostrade». Inizia così la nota dell'ex consigliere circoscrizionale Sauro Casciani.«Fortunatamente fino ad oggi non è accaduto nulla - prosegue Casciani - ma gli abitanti della case popolari sono stati in allarme durante il forte vento ed i temporali nel corso della primavera e dell'estate. Le potature vanno effettuate in particolari stagioni, ma gli abbattimenti possono essere effettuati in qualsiasi periodo, comunque meglio nelle stagioni più clementi. Invito anche il commissario dell'Ater di Rieti a verificare se sono state rispettate le distanze dalla proprietà; le radici superficiali si sono insinuate sotto le fondamenta degli immobili anche di proprietà della stessa azienda. Probabilmente - conclude la nota - colui che ha fatto mettere a dimora questa essenza non sapeva che i cedri possono raggiungere altezze e dimensioni considerevoli».