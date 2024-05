Best League: Scientifico e Ragioneria vincono a suon di gol, Epn e Classico ok nel beach volley. I risultati. Foto

RIETI – Si chiude la sesta giornata della Best League e si avvicina la fine della fase a gironi prevista per giovedì 30. Venerdì e sabato sono in programma seminali e finali.

Nel calcio a 5, Scientifico e Ragioneria sono insaziabili, vincono su Albeghiero ed Euroscuola e si confermano in vetta nei rispettivi gironi. Scientifico che si conferma primo in classifica anche nel Basket grazie alla vittoria sull’Itis. Nel Beach Volley, Classico e Epn vincono su Ragioneria2 e Itis mentre nel calcio a 5 vecchie glorie un pari amaro tra Epn e Istituto Formazione Rieti, un punto che non serve a nessuna delle due formazioni.

I risultati del 27 maggio

Calcio a 5

Scientifico-Alberghiero 12-2

Euroscuola-Ragioneria 4-18

Basket 3vs3

Scientifico2-Itis 50-40

Beach Volley

Ragioneria2-Classico 0-2

Itis-Epn 0-2

Calcio a 5 vecchie glorie

Epn-Istituto Formazione Rieti 4-4

Le classifiche

Calcio a 5

Girone A

Scientifico 9*

Classico 6*

Itis 6*

Alberghiero 0*

Epn 0

Girone B

Ragioneria 9**

Itis2 6*

Scientifico2 3

Euroscuola 3*

Istituto formazione Rieti 0

Basket 3vs3

Girone unico

Scientifico2 8*

Ragioneria 4*

Scientifico 4

Itis2 2

Itis 2

Classico 0

Beach volley

Girone A

Epn2 6*

Scientifico 4*

Ragioneria 2

Classico2 2*

Alberghiero 1*

Girone B

Epn 4**

Classico 2**

Scientifico2 2

Itis 0*

Ragioneria2 0**

Vecchie glorie calcio a 5

Girone unico

Ragioneria 9*

Classico 3

Scientifico 3

Epn 1

Istituto formazione Rieti 1*

*Gara in più

Il programma del 28 maggio

Calcio a 5

Itis2-Classico ore 18

Scientifico2-Istituto Formazione Rieti ore 19

Basket 3vs3

Itis2-Scientifico ore 18

Beach Volley

Epn2-Ragioneria ore 19

Classico-Scientifico2 ore 20

Calcio a 5 vecchie glorie

Epn-Classico ore 20:30