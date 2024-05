Lorenzo Pezzotti e il suo staff si presentano: «Fc Rieti, daremo il massimo per questi colori». Foto

RIETI - Con la presentazione del nuovo staff tecnico, inizia ufficialmente la stagione 2024/25 del Fc Rieti, affidata all'allenatore reatino Lorenzo Pezzotti, reduce dalla brillante cavalcata in sella al Valle del Peschiera, quinto in Promozione.

A introdurlo è stato il team manager Massimiliano Lattanzi e il direttore sportivo Emanuele Caltabiano, che prima di entrare nei meriti del futuro, ci tiene a «ringraziare lo staff della stagione precedente e i calciatori, per il conseguimento di un traguardo tutt'altro che scontato».



Emozionato, ma determinato come non mai, Pezzotti si presenta coi proposti di sempre: senso di appartenenza, professionalità e competitività, gli stessi che lo hanno contraddistinto ogni qualvolta si è seduto su una panchina.



«Sono contento di tornare - dichiara il neo allenatore -, sono orgoglioso e felice perché essendo questa la squadra della mia città, ci sarà un senso di appartenenza importante da trasmettere anche ai calciatori.

Il Fc Rieti in Eccellenza è un impegno per tutti, non solo per me. Sulla composizione della rosa ci penserà il direttore sportivo Caltabiano che a mio avviso ha tutte le credenziali per costruite una squadra competitiva. La Serie C è stata una grandissima esperienza - conclude -, non so se ci saranno altre opportunità, ma già allenarla in Eccellenza è un privilegio».



Insieme a Lorenzo Pezzotti, ci sarà il vice allenatore Giuseppe Ficorilli, il preparatore atletico Luca Di Santo e il preparatore dei portieri Gianni Bianchetti, altro pezzo di storia del calcio locale.



«Lorenzo ha il suo gruppo di lavoro - ammette Ficorilli - che ha un'intesa e un affiatamento. A me lega a lui un rapporto di parentela ed è un connubio inscindibile. Essersi spostati tutti insieme è un segnale di forza e di intesa: lo abbiamo fatto nelle difficoltà, figurarsi ora con una società strutturata».

Sulla stessa lunghezza d'onda Gianni Bianchetti, che rimarca «la stima reciproca con Pezzotti e gli altri collaboratori: per noi seguirlo rappresenta un percorso di crescita ulteriore dopo quanto di buono fatto col Valle del Peschiera».



Anche Luca Di Santo, preparatore atletico, si sofferma sull'aspetto emozionale «di stare con Lorenzo e lavorare al suo fianco. La stagione scorsa, prima dello spareggio salvezza gli dissi che qualora fossimo retrocessi, se lui aveva altre mire, non si sarebbe dovuto preoccupare per me. Per tutta risposta mi disse 'dove andrò ti porterò con me'. Non serve aggiungere altro».



Il mercato è già in fermento, ci sono contatti quotidiani con gente tipo Luca Merciari, centrocampista del Settebagni, oppure Papa Medouna Seck attaccante della Favl Cimini. Tra le riconferme ci sono quelle di Nobile, Battisti e Simone Pezzotti e nei prossimi giorni ne arriveranno altre.



«Lo zoccolo duro sarà formato da ragazzi di Rieti - conferma Caltabiano -, deve avere un'identità locale integrata con 4/5 pezzi di categoria. Sarà un campionato bello, stimolante, ma anche complicato e farlo con uno staff del genere sarà sicuramente un privilegio».