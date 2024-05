Mercoledì 29 Maggio 2024, 00:10

RIETI - Potranno scegliere tra due candidati alla carica di sindaco gli elettori di Magliano Sabina. Giulio Falcetta, primo cittadino uscente, tenterà di mantenere la fascia tricolore per un altro mandato contro Giovanni Montini.

A sostegno di Falcetta, che ha riconfermato anche il nome della lista, “Magliano Futura”, un buon numero di assessori e consiglieri che lo hanno già sostenuto nella scorsa candidatura e hanno lavorato con lui per il mandato in scadenza.

I candidati. Antonello Ruggeri, Claudia Cingolani, Emanuele Eroli, Emanuele Magnifica e Francesco Toni hanno rinnovato il loro impegno e scelto di tentare di proseguire il loro incarico in consiglio comunale. Con loro, anche volti nuovi tra i candidati, Mario Bernardini, Roberto Filabozzi, Elisa Giagnoli, Maria Laura Seren, Paolo Pilotti e Michela Sernicola.

Ha scelto poi di supportare Falcetta anche Antonella Chieti, che solo nella seconda parte del mandato del sindaco uscente ha ricoperto un ruolo da assessore esterno.

Di fronte. Sullo schieramento opposto, il candidato sindaco Giovanni Montini, con la sua lista civica “Progetto Magliano”, si propone alla carica maggiore a Palazzo Vannicelli insieme a Giorgia Pavan, che in questi anni ha seduto tra i banchi del consiglio comunale all’opposizione, Paola Fratoni che il ruolo di Montini lo conosce bene, avendolo ricoperto per dieci anni e che ora ha scelto di candidarsi per essere eletta da consigliere. Quindi, Carlo Tondinelli, già assessore durante la legislazione del sindaco Angelo Lini, Alessandra Orsini, Roberto Tronati, Marco Stentella, Simone Rillo, Michele del Vescovo, Nicolò Moccia, Anna Toni, Miriana Bartocci e Monica di Filippo.

Entrambe le liste, nelle scorse settimane, hanno aperto la propria campagna elettorale con una presentazione: nel giardino dell’EcoOstello di Magliano Sabina per Giulio Falcetta e nel parco di Villa Mariotti per Giovanni Montini. Ora sono in corso gli incontri con le frazioni, in cui si ascolterà la popolazione, ma soprattutto si dovrà convincere ogni elettore, a suon di programmi e proposte, a scegliere una delle due liste e ad esprimere, se vorranno, una preferenza per un solo candidato, così come previsto da regolamento per i Comuni sotto i 5mila residenti.