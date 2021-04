Istituti Agrari di Rieti e Cittaducale, esce il primo numero di “AAA Agricoltura, Ambiente, Antropologia rurale”

RIETI - Gli istituti Agrari di Rieti e Cittaducale festeggiano l’uscita del primo numero di “AAA Agricoltura, Ambiente, Antropologia rurale”, rivista scolastica nata dalla collaborazione tra professori ed alunni.

Un excursus di circa 30 pagine che fa luce su diversi temi legati alla biologia, alla gastronomia e alla natura, con particolare riguardo nei confronti del nostro territorio e della sua biodiversità. Protagonista indiscussa resta ovviamente l’agricoltura, scienza esplorata tra le pagine della rivista, disponibile presso gli istituti fino all’esaurimento delle copie, con digressioni tecniche e scientifiche, ma anche con particolarità storiche e folkloristiche.

“Lunga vita ad “AAA” ” è l’auspicio della dirigente scolastica Stefania Santarelli, orgogliosa di questo traguardo raggiunto: “In questo periodo in cui la pandemia occupa e modifica il nostro quotidiano, dare spazio alle progettazioni è fondamentale in quanto i nostri giovani devono avere iniezioni di ottimismo” scrive nell’introduzione al primo numero, sottolineando anche l’importanza della collaborazione con le Università “Federico II” di Napoli e quella della Tuscia.

Non può che far piacere la nascita di un’iniziativa che, a modo suo, ricorda come il settore agrario sia da sempre parte della storia del nostro territorio, ma anche del suo futuro: per questo c’è da augurare lunga vita ad “AAA”, che con la prima uscita prende un impegno a cadenza quadrimestrale, con il prossimo numero atteso in estate.

