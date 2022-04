All'Agraria lezioni di orienteering e potatura: successo per l'intervento di Giorgio Pannelli

RIETI - Si chiude una settimana ricca di eventi ed ospiti di rilievo per l’agraria di Rieti e Cittaducale. Positiva l’esperienza indirizzata ai ragazzi del secondo anno che, con l’aiuto dei docenti, hanno potuto sperimentare un percorso di orienteering dal cortile all’azienda scolastica. Un’iniziativa che porta con sé un approccio multidisciplinare: i ragazzi si sono fatti strada scansionando dei QR code lungo il tragitto e rispondendo a delle domande per migliorare il loro tempo di percorrenza, secondo le modalità dell’approccio educativo “outdoor education” promosso dal MIUR.



Portato a termine anche il progetto dedicato alla potatura ed organizzato in collaborazione con Arsial, Opol e Coopagri: un’unione di intenti per portare a Rieti l’esperto Giorgio Pannelli, agronomo celebre in tutta Italia e sul web, dove i suoi video sulla cura dell’ulivo arrivano anche a un milione di click. Agricoltori e studenti non hanno perso l’occasione di ascoltare la lezione dell’esperto marchigiano relativa alla potatura a vaso policonico; tutte nozioni messe poi in pratica da due alunni, uno della sede di Cittaducale e l’altro di quella reatina, che hanno dato vita ad una piccola gara di potatura. Il finale ha messo poi tutti d’accordo: degustazione del pregiato olio della nostra provincia, apprezzato anche dallo stesso Pannelli.



Iniziative didattiche non banali ed utili a trasmettere ai ragazzi, con ancora più efficacia, tutti i saperi ed il fascino legati all’agricoltura che rappresenta da sempre un settore fondamentale per il nostro territorio.