L'Agraria di Rieti alla scoperta del maneggio, grande curiosità anche per il tiro con l’arco a cavallo

RIETI - Un’altra esperienza a contatto con la natura per i ragazzi del primo anno dell’agraria, reduci da 4 giorni nel maneggio “L’Ardiglione” di Rocca Sinibalda. Per gli studenti l’occasione di conoscere più da vicino i cavalli, scoprendo anche la doma dolce con l'esperto Marco Vignali, noto a livello nazionale per gli appassionati del settore, grazie alle sue innovative tecniche di doma fondate su un metodo non violento, con estremo rispetto e contatto con l'animale.

Grande curiosità anche per il tiro con l’arco a cavallo, sport tanto affascinante quanto insolito, che è motivo di vanto per lo staff de “L’Ardiglione”. Da anni il maneggio è infatti in prima fila con campionati europei e competizioni nazionali, soprattutto per ragazzi e bambini: una delle poche realtà nel Lazio dove si può imparare a tirare con l’arco stando in sella. Un’attività che, tra l’altro, gli allievi del maneggio sembrano aver appreso a meraviglia a giudicare dalla dimostrazione svolta per gli ospiti dell’Ita e dai risultati della società sportiva: 2 ragazzi del maneggio sono infatti attesi in Ungheria per le prossime competizioni europee.