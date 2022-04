All'Agraria sale in cattedra Claudia Pitoni: per la prima volta un corso di biologia marina per i frequentanti del serale

RIETI - La classe serale dell'istituto Agrario alla scoperta della fauna marina grazie alle lezioni della prof.ssa Claudia Pitoni. Un corso innovativo per la scuola reatina, composto da 4 lezioni in cui la docente 29enne illustrerà nel complesso la biologia marina, concentrandosi particolarmente sui cetacei e sulla comunicazione dei delfini sott'acqua.



«Ho presentato il mio progetto alla scuola e gli altri docenti ne sono rimasti entusiasti» racconta Pitoni, che vanta una lunga esperienza a contatto con il mare, conseguenza naturale delle sue origini sarde. Il primo passo è stato il brevetto da sub, conseguito a soli 16 anni, e poi la triennale in scienze naturali e la magistrale in gestione dell'ambiente e del territorio entrambe presso l'Università di Sassari. Un percorso di studi che si è poi concluso in Calabria, con il master in recupero e valorizzazione della fauna marina.



Così la classe serale dell'agraria si arricchisce di un corso innovativo ed insolito per una realtà come quella reatina: un'esperienza di studio che ha tutti i presupposti per accendere la curiosità dei frequentanti.