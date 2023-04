L'Agraria di Rieti premiata ad Agriumbria: terza classificata nella valutazione morfologica dei bovini da carne

RIETI - Successo per i ragazzi delle classi IV A e IV B alle gare di valutazione morfologica dei bovini da carne, ieri alla fiera dell’agricoltura di Bastia Umbra. Un traguardo notevole in un contesto nazionale: più di 20 gli istituti coinvolti e provenienti da tutta la Penisola, che si sono sfidati descrivendo le caratteristiche fisiche di 4 esemplari di vacche Limousine.Compito degli studenti era stilare una classifica dei 4 bovini a seconda di determinati parametri come massa muscolare, equilibrio degli arti, armonia delle forme e spiegare le ragioni delle loro scelte. Un ambito in cui l’istituto reatino si è distinto, con i ragazzi che hanno indovinato la classifica effettiva dei 4 esemplari, risultando appena meno brillanti nell’esposizione delle motivazioni: comunque una grande soddisfazione sugellata dal trofeo consegnato dall’Associazione Italiana Allevatori e da tutti gli organizzatori della competizione.In fiera anche gli studenti delle classi III e V e del corso serale di Cittaducale, che hanno potuto godere di tutti gli stand di Agriumbria, la principale fiera dell’agricoltura nel Centro Italia, aperta fino a domani. «Grande soddisfazione per il nostro Istituto, segnale di quanto gli alunni siano coinvolti in quello che studiano – commenta Carlo Renzi, docente di produzione animale – è importante che i ragazzi si confrontino direttamente con quello che leggono sui libri di scuola».