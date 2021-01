RIETI - «Mi domando chi pagherà per i danni prodotti da questo disastro, ma finita l’emergenza siamo intenzionati ad andare fino in fondo alla questione per far valere i nostri diritti». A Piani Poggio Fidoni, oltre all’acqua, a tracimare è anche la rabbia di chi si è stato costretto ad abbandonare la propria abitazione. Come accaduto alla famiglia di Rosita Passarani che, insieme al marito e ai due figli, è stata tratta in salvo a bordo di un gommone dei vigili del fuoco dalla sua casa di via dei Prati invasa dall’acqua. «Martedì mattina sono arrivati i carabinieri a controllare la situazione, comunicando al Coc (il Centro operativo comunale, ndr) del Comune di Rieti il loro sopralluogo – racconta la signora Passarani – Dal Coc non si è però mai visto nessuno e così martedì, intorno alle 16.20, l’ho chiamato io stessa, perché l’acqua aveva ormai oltrepassato la recinzione della mia casa. Nel frattempo sono tornati i carabinieri e sono rimasti stupiti dal sapere che il Coc non era ancora intervenuto, nonostante il dialogo del mattino. Alla fine del Coc non è comunque venuto nessuno e martedì alle 19 abbiamo tentato di barricare le porte della casa e della cantina, perché il Coc ci aveva risposto che non avevano più sacchi di sabbia, suggerendoci di utilizzare dell’argilla. Ma secondo loro dove avrei dovuto trovarla?». Ieri mattina, però, non c’era più tempo per restare in casa: «Martedì sera, dopo aver tentato di chiudere gli ingressi siamo dovuti scappare via e al ritorno ho cercato di mettere in salvo quello che potevo, trascorrendo la notte con la mia famiglia al piano superiore, l’unico ancora non allagato – prosegue - Ieri nel mio giardino c’era ormai un metro e mezzo di acqua e in tarda mattinata i vigili del fuoco ci hanno portati via con un gommone, grazie anche all’intervento del consigliere comunale Fabio Nobili, che ha segnalato la nostra situazione. Ora non ho idea di quando riuscirò a tornare».

