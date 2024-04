Aprilia senza acqua da ieri sera e fino alle 15 di oggi

Gravissimi disagi ad Aprilia senza acqua da ieri sera. L'interruzione idrica, iniziata verso le 23e30 di venerdì, continuerà almeno fino alle 15 di oggi pomeriggio. Inizialmente Acqualatina aveva comunicato che il disservizio sarebbe rientrato entro le 12 di oggi ma un ulteriore problema tecnico sta causando lo slittamento al primo pomeriggio.

Secondo il gestore del servizio idrico, alla base ci sarebbe un guasto improvviso. Ovviamente, pesantissimi i disagi per la cittadinanza che da ieri sera è alle prese con i rubinetti completamente a secco. Nel frattempo Acqualatina ha inviato quattro autobotti che saranno disponibili in via Galilei, in via Toscanini, in Corso Giovanni XXIII e in via Genio Civile a Campo di Carne. Le uniche zone non interessate dall'interruzione idrica sono Campoleone, Campoverde e Colle Mare. Un guasto che ha generato malcontento, frustrazione e rabbia tra la cittadinanza.