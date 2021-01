Ondata di piena, ancora alcune zone a rischio presidiate dalle forze dell'ordine. Foto

RIETI - Situazione in continua evoluzione e sotto continuo monitoraggio. L'ondata di piena prevista in tarda mattinata non è ancora terminata.

Mentre prosegue ancora il rilascio delle acque dalla diga del lago Turano le acque sembrano avere trovato sfogo lungo la valle del Turano con grandi afflussi di acqua concentrati nell'area circostante il bivio per Magnalardo.

Uno sfogo che ha creato poi ingrossamenti a Fonte Cottorella e le aree urbane nei dintorni di via Pistignano. In queste zone considerate a rischio rimane costante e continuo il pattugliamento e il presidio da parte delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco mentre gli organi della Regione sono in continuo contatto con Erg, gestore della diga per un continuo monitoraggio ora dopo ora della criticità. A breve nuovo vertice presso il Centro operativo comunale di Rieti.

Ultimo aggiornamento: 16:34

