I genitori di Riccardo Blasi ringraziano il Real Sebastiani e il movimento cestistico locale per la vicinanza

RIETI - In una nota pubblicata dal Real Sebastiani Rieti arrivano i ringraziamenti dei genitori di Riccardo Blasi, il ventiquattrenne trovato morto la scorsa settimana a Terminillo, verso il mondo del basket reatino che in questi giorni ha espresso affetto e vicinanza alla famiglia del ragazzo. Il papà Gianni e la mamma Francesca Scarinci parlano così, rivolgendosi anche ai tifosi del Real che hanno esposto uno striscione domenica durante la partita contro Jesi che recitava “Ciao Riccardo – Ragazzo d’oro”.

Il messaggio

«Sono stati giorni di forte dolore, di lacrime, di pensieri, di ricordi e di mille perché. Ma in questi giorni interminabili, siete stati in tanti ad alleviare, per quanto possibile, il nostro stato d'animo e provare a trasformare le nostre lacrime in pensieri positivi, sempre con Riccardo nel cuore. Per questo ci teniamo a ringraziarVi idealmente uno ad uno, a cominciare dall'intero movimento cestistico locale, che ha visto il nostro Riccardo crescere e maturare sui campi di basket: agli istruttori, agli allenatori, ai dirigenti, ai suoi compagni di squadra va la nostra gratitudine per avergli insegnato tanto e averlo sempre supportato. Un grazie particolare alla società Real Sebastiani Rieti e all'amico Roberto Pietropaoli che ci ha messo a disposizione i suoi canali d'informazione per poter rivolgere il nostro ringraziamento a tutti voi e ai tifosi che domenica a Jesi hanno rivolto un pensiero speciale a Riccardo, che da lassù sicuramente avrà fatto il tifo per la Sebastiani insieme a loro».

Gianni Blasi – Francesca Scarinci