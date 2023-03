Assessore reatino in Regione: ballottaggio tra Manuela Rinaldi e Michele Nicolai con la prima favorita

RIETI - La provincia di Rieti avrà il suo assessore. Le trattative sono ancora in corso e l’annuncio ufficiale probabilmente arriverà in conferenza stampa nella giornata di domani, ma al momento sul tavolo ci sono soltanto due nomi.

Infatti, in ballottaggio per ricoprire il posto da assessore in Regione per la provincia di Rieti ci sono il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Michele Nicolai e l'architetto Manuela Rinaldi, dirigente del settore sviluppo del territorio, urbanistica e ambiente del Comune di Rieti.

La delega riservata è quella alla ricostruzione.