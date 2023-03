Venerdì 3 Marzo 2023, 00:10

RIETI - ​A Rieti non ci sono stati problemi in merito al voto per le Regionali: così l’ufficio elettorale della Corte d’appello di Roma ha definito la situazione nella nostra circoscrizione. Possono dormire sonni tranquilli i due eletti nelle fila di Fratelli d’Italia, Michele Nicolai ed Eleonora Berni: la loro entrata in consiglio regionale non è messa in discussione. Il problema del riconteggio delle schede, poi risolto, riguardava, infatti, soprattutto la Capitale.

Il totonomi. E intanto continua il totonomi sulla composizione della nuova giunta della Regione Lazio. A quanto si apprende, il principio di assegnare almeno un assessore a ogni provincia laziale non sarebbe messo in discussione. Quindi Rieti dovrebbe avere il suo rappresentante nel nuovo esecutivo regionale, che tra l’altro avrebbe la delega alla Ricostruzione, così come rivelato al Messaggero dal coordinatore regionale di FdI, Paolo Trancassini. Un altro punto fermo sarebbe che la casella andrebbe assegnata al partito guidato da Giorgia Meloni. E qui il nome che è circolato negli ambienti è stato finora quello dell’assessore di Magliano Sabina, Eleonora Berni. Negli ultimi giorni, però, è spuntato anche il nome di Claudia Chiarinelli, assessore alle Attività produttive del Comune di Rieti. Il suo nome sarebbe al vaglio della segreteria regionale. Una scelta che potrebbe accontentare il partito di Rieti, visto che i due consiglieri eletti rappresentano il Cicolano e la Sabina. Non solo. Andrebbe a ricoprire una delle quattro quote rosa previste dallo statuto regionale. Sembrano invece allontanarsi sempre di più le speranze per il leghista Mariano Calisse. L’ex presidente della Provincia è rimasto penalizzato dal fatto che al suo partito spetterebbero solo due assessorati. E in pole ci sarebbero Pasquale Ciacciarelli e Giuseppe Cangemi: i due hanno ottenuto un numero maggiore di preferenze rispetto al reatino Calisse che, secondo alcuni rumors, andrebbe comunque a ricoprire un ruolo importante in Regione. Ieri mattina, intanto, Francesco Rocca è stato proclamato presidente della Regione dalla Corte d’appello di Roma. Il neogovernatore si è recato poi nella sede della Regione di via Cristoforo Colombo per la cerimonia di insediamento e per il passaggio di consegne. Nei prossimi giorni, entro la prossima settimana, nominerà i nuovi assessori della sua giunta. A quel punto si saprà anche se ci sarà il rappresentante reatino.