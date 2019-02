RIETI - Si chiude con un’assoluzione (la sesta su otto processi, di cui due prescritti in appello, oltre a due archiviazioni disposte in istruttoria) la saga giudiziaria di Manuela Rinaldi, ex dirigente dell’ufficio Urbanistica del Comune, iniziata dieci anni fa e giunta ieri alla conclusione con il processo sulla realizzazione nella zona Annonaria, a ridosso della via Tancia, di un capannone destinato a uso commerciale, del quale i giudici hanno ordinato il dissequestro dopo i sigilli apposti dalla forestale nel 2012.



