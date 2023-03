Regione: sarà Manuela Rinaldi l'assessore reatino. Avrà la delega alla Ricostruzione e ai Lavori pubblici

RIETI - Sarà Manuela Rinaldi l'assessore reatino in Regione, così come anticipato da Il Messaggero nella serata di sabato. All'attuale dirigente comunale all'Urbanistica andrà la delega dei Lavori pubblici e quella della Ricostruzione.

Mai come in questa occasione la rappresentanza di Rieti in Regione è stata così forte: due consiglieri regionali e un assessore, con la delega più importante per il territorio, come quella della Ricostruzione.