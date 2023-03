Lazio, il neo-assessore Manuela Rinaldi: «La priorità del mio mandato è l'impegno sulla Ricostruzione»

Manuela Rinaldi è il nuovo assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di Ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio.



L'architetto di 61 anni ha così scritto in una nota: «Sono orgogliosa di iniziare questo percorso straordinario al fianco del presidente Rocca e alla sua squadra. Le deleghe che mi sono state affidate, i Lavori pubblici, le Politiche di Ricostruzione, la Viabilità e le Infrastrutture sono fondamentali e strategiche per la rinascita e il rilancio dei comuni delle aree interne del Lazio, uno degli obiettivi principali del mio mandato. Metterò tutte le mie competenze al servizio dei cittadini e lavorerò ogni giorno con determinazione e senza sosta, ascoltando le istanze dei nostri territori e delle loro comunità. Sarò un punto di riferimento per tutti i Comuni e gli amministratori dell’area del cratere che sono stati abbandonati in questi anni e che attendono risposte fondamentali dopo il sisma che li ha colpiti».

Il neo-assessore poi aggiunge: «Oltre a quello della Ricostruzione nel mio mandato sarà centrale anche il tema dei Lavori Pubblici, della viabilità e delle Infrastrutture: occorre avviare importanti progetti per potenziare i collegamenti dei nostri territori e migliorare così la mobilità di tutti i cittadini che vivono e lavorano nella nostra Regione aumentandone così l’attrattività e la competitività».