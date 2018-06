di Mattia Esposito

RIETI - Il Real Rieti ufficializza il primo colpo di mercato in entrata dopo le conferme della rosa della passata stagione. Lo avevamo detto nei giorni scorsi che la trattativa che portava a Jefferson Gomes Pessoa era ben avviata, e pochi minuti fa è arrivato anche l'annuncio ufficiale. Jefferson è un laterale mancino classe 1989, lo scorso anno alla Luparense, con la quale ha vinto una Supercoppa Italiana, giocato una Final Four di Coppa Della Divisione, una finale di Coppa Italia e una finale scudetto, queste perse entrambe contro l'Acqua&Sapone. Quello di Jefferson è un colpo importante, con l'ex Benfica pronto a mettere a disposizione qualità ed esperienza: " Sono molto felice di essere arrivato a Rieti, trovo una società organizzata e ambiziosa. L'obiettvo è quello di provare a vincere dei titoli e regalare soddisfazioni ai tifosi". Queste le prime parole del laterale brasiliano diffuse sul sito internet ufficiale del club. Jefferson è il primo ad unirsi ai confermati Rafinha,Nicolodi, Leandro Garcia Pereira e Joaozinho. Per l'ufficialità di Vinicius e Chimanguinho, altri colpi certi, bisognerà invece attendere il mese di luglio.

